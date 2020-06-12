Lider Trabzonspor için 10 günde 3 kritik maç

Trabzonspor hızlı bir dönüş yapacak. 10 günlük periyotta Bordo-Mavililer'i zorlu bir fikstür bekliyor.



Fırtına üst üste oynayacağı 3 maça da deplasmanda çıkacak. Karşılaşmalar her ne kadar seyircisiz olsa da, 10 günde 3 kez yolculuk yapılacak. İlk olarak yarın İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaşacak Fırtına, salı günü Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak.



Bordo-Mavililer, ilk maçı 2-1 kazanmıştı. 22 Haziran Pazartesi günü ise ligin bir diğer zorlu ekibi Alanyaspor, Trabzonspor'un rakibi olacak.



DEPLASMANDA KAYBETMİYOR



Fırtına, deplasman maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer rakip sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü.



Trabzonspor, rakip sahalarda topladığı 23 puanla bu anlamda ilk sırada yer aldı. Trabzonspor, liderlik yarışını yakından ilgilendiren iki zorlu dış saha maçını üst üste oynayacak, Göztepe'nin ardından Alanya'ya konuk olacak.



