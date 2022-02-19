Lider Trabzonspor, 6 eksikle Alanya karşısında

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lider Trabzonspor, 6 eksikle Alanya karşısında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2022 15:45
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil'in yanı sıra İsmail Köybaşı, Enis Destan, Trondsen ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.