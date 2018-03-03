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Lider Rizespor, Samsun'da takıldı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile Rizespor arasında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: Sporx.com
Lider Rizespor, Samsun'da takıldı
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03 Mart 2018 17:27
Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşma boyunca iki takım da net pozisyonlar bulmakta zorluk yaşarken, Samsunspor'un kaleyi bulan 3 şutu, Rizespor'un ise kaleyi bulan 1 şutu vardı.

Bu sonucun ardından Rizespor üst üste 2. beraberliğini alarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 46 puanla liderliğini sürdürdü. 29 puanlı Samsunspor'un galibiyet hasreti ise 4 maça yükseldi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Rizespor evinde Gaziantepspor'u konuk edecekken, Samsunspor ise evinde Elazığspor'u konuk edecek.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Cebe (Dk. 21 Ufuk Budak), Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak, Enes İslam İlkin (Dk. 58 Ayite), Samaras, Göksu Türkdoğan, Muhammet Beşir (Dk. 69 Kenan Karışık)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ramos, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Recep Niyaz, Saadane, Samudio, Süleyman Koç (Dk. 82 Özgür Çek), Koray Altınay (Dk. 72 Galip Güzel), Orhan Ovacıklı, Vedat Muric (Dk. 59 Oğulcan Çağlayan)

Sarı kartlar: Dk. 33 Saadane, Dk. 37 Koray Altınay, Dk. 85 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), Dk. 64 Göksu Türkdoğan, Dk. 86 Çağrı Ortaya, Dk 88 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor)



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