Hollanda Ligi'nde 22. hafta maçında Heerenveen ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 3. dakikasında Mitchell van Bergen ile geçen Heerenveen, 25. dakikada Michel Vlap ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 59. dakikasında Gaston Pereira'nın golüyle umutlanan PSV Eindhoven, 90. dakikada Maken ile skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Heerenveen ile PSV Eindhoven 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte PSV Eindhoven'ın puanı 57 oldu. Heerenveen ise puanını 24'e yükseltti.
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Mücadelenin 3. dakikasında Mitchell van Bergen ile geçen Heerenveen, 25. dakikada Michel Vlap ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 59. dakikasında Gaston Pereira'nın golüyle umutlanan PSV Eindhoven, 90. dakikada Maken ile skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Heerenveen ile PSV Eindhoven 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte PSV Eindhoven'ın puanı 57 oldu. Heerenveen ise puanını 24'e yükseltti.
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