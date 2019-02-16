Hollanda Ligi'nde 22. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 3. dakikasında Mitchell van Bergen ile geçen Heerenveen, 25. dakikada Michel Vlap ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.Karşılaşmanın 59. dakikasında Gaston Pereira'nın golüyle umutlanan PSV Eindhoven, 90. dakikada Maken ile skoru eşitledi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Heerenveen ile PSV Eindhoven 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla birlikte PSV Eindhoven'ın puanı 57 oldu. Heerenveen ise puanını 24'e yükseltti.