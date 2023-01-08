Lider Napoli haftayı galibiyetle kapattı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Napoli, Sampdoria'yı 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lider Napoli haftayı galibiyetle kapattı
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08 Ocak 2023 22:10
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Napoli, Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti.

Önceki maçında bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan lider Napoli, küme düşme hattındaki Sampdoria'ya konuk oldu.

Napoli, Osimhen'in 19 ve Eljif Elmas'ın (penaltıdan) 82. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı. Sampdoria'da Rincon 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligın zirvesindeki Napoli, puanını 44'e yükseltti. Sampdoria ise 9 puanda kaldı.

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