Lider Napoli haftayı galibiyetle kapattı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Napoli, Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti.
Önceki maçında bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan lider Napoli, küme düşme hattındaki Sampdoria'ya konuk oldu.
Napoli, Osimhen'in 19 ve Eljif Elmas'ın (penaltıdan) 82. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı. Sampdoria'da Rincon 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligın zirvesindeki Napoli, puanını 44'e yükseltti. Sampdoria ise 9 puanda kaldı.
Önceki maçında bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan lider Napoli, küme düşme hattındaki Sampdoria'ya konuk oldu.
Napoli, Osimhen'in 19 ve Eljif Elmas'ın (penaltıdan) 82. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı. Sampdoria'da Rincon 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligın zirvesindeki Napoli, puanını 44'e yükseltti. Sampdoria ise 9 puanda kaldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ