Premier League'in 24. haftasında Liverpool taraftarı önünde Leicester City'i konuk etti. Manchester City'nin puansız kapattığı haftada Liverpool sahasında Leicester City ile 1-1 berabere kaldı.Liverpool'un karşılaşmadaki golünü henüz 3. dakikada Sadio Mane kaydetti. Leicester City'nin golünü ise 45+2. dakikada Harry Maguire attı.Liverpool bir sonraki maçında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Leicester City ise bir sonraki maçında sahasında Manchester United'ı konuk edecek.Gecenin bir diğer maçında ise Tottenham taraftarı önünde konuk ettiği Watford'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.