Lider Keçiörengücü'ne Giresunspor çelmesi

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lider Keçiörengücü'ne Giresunspor çelmesi
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09 Aralık 2020 16:10
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaştı.

Konuk ekip Giresunspor 90+1'de Eren Tozlu'nun attığı golle lider Keçiörengücü'nü 1-0 yendi ve puanını 23'e çıkardı. Keçiörengücü ise 24 puanda kaldı.
 Giresunspor'da Metin Uçar  49. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Hasan Hüseyin Tetik  

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 82 Ilir Mustafa), Uğur Utlu, İrfan Akgün (Dk. 52 Muhammet Birkan Tetik), Cem Ekinci (Dk. 75 Dialiba), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Dodoo), Manaj (Dk. 75 Kone)

Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Mehmet Taş, Diarra, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ, Uzodimma (Dk. 78 Traore), Serginho (Dk. 86 Himmet Ertürk), Nalepa (Dk. 69 Milinkovic), Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu 

Gol: Dk. 90+1 Eren Tozlu (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Metin Uçar Ankara Keçiörengücü), 

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 88 Milinkovic (Giresunspor)






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