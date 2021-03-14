Lider Inter, fire vermeden devam ediyor!

İtalya Ligi Serie A'da 27. hafta mücadelesine lider Inter, deplasmanda Torino'yu 2-1 mağlup etti ve üst üste 8. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lider Inter, fire vermeden devam ediyor!
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14 Mart 2021 19:02
İtalya Ligi Serie A'da 27. hafta karşılaşmasında Torino, Inter'i ağırladı.

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku ve 85. dakikada Lautaro Martinez attı. Torino'nun tek sayısı ise 70. dakikada Sanabria'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 8. galibiyetini alan Inter, 65 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Torino ise 20 puanla 18. sırada yer aldı.

Inter, gelecek hafta Sassuolo'yu konuk edecek. Torino ise erteleme maçında Sassuolo'yu ağırlayacak.



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