Lider Halkbank, Avrupa'da da liderlik istiyor

Voleybol AXA Efeler Ligi'nin lideri Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda zirveyi belirleyecek maçta 11 Ocak Çarşamba günü Polonya'nın Aluron CMC Warta Zawiercie takımını Ankara'da konuk edecek.



CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde beşinci maçlar oynanacak. Ziraat Bankkart ile Türkiye'yi bu ligde temsil eden Halkbank'ı liderliğe taşıyabilecek maç, Başkent Voleybol Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.



Karşılaşmayı Macaristan'dan Tibor Halasz ve İspanya'dan Mari de las Olas Rodriguez yönetecek.



Grubu lider tamamlayan takım doğrudan çeyrek finale yükselecek ikinci bitiren ekip ise bir eleme müsabakası oynayacak.



Halkbank'ın milli orta oyuncusu Doğukan Ulu, iyi bir takım olarak nitelendirdiği Polonyalı rakiplerine karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.



Başkentte kazanmak istediklerini vurgulayan Doğukan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bunun için elimizden geleni yapacağız. Her rakibe saygı duyuyoruz, Halkbank olarak bize de saygı duyulmasını istiyoruz. Burada hiçbir rakip kendini rahat hissetmesin. Her birimiz tutkuyu içimizde hissediyoruz. Bu tutkuyu taraftarlarımıza ve voleybol camiasına göstermek istiyoruz. Maça odaklandık. Grubu lider bitirmenin avantajından yararlanmak istiyoruz. Bilindiği gibi Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası kulvarlarında zirvedeyiz. CEV Şampiyonlar Ligi'nde de zirveye çıkmak istiyoruz"





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