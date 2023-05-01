Lider Galatasaray'ın kalesi son 2 maçta düştü

Spor Toto Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olan lider Galatasaray, son 2 maçında bu performansını koruyamadı.



Süper Lig'de 30. haftaya 28 müsabakada 22 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgiyle giren sarı-kırmızılı takım, attığı 64 golle ligin en golcü 2. takımı konumundayken kalesinde 20 gole izin vererek en iyi savunma yapan takımı oldu.



Ligin 30. haftasına kadar maç başına 0,7 gol yiyen Galatasaray, son 2 haftada bu savunma performansını sürdüremedi.



Sarı-kırmızılı ekip, ligin 31. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalırken 32. haftadaki derbide Beşiktaş'a 3-1 yenildi.



İyi savunması ve kalecisi Fernando Muslera'nın dikkati çeken performansıyla şampiyonluk yarışında öne çıkan Galatasaray, son 2 karşılaşmada 6 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda biri doğrudan rakibi olmak üzere 2 takıma 5 puan kaybetti.



Puan farkı 3'e düştü



Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ve ardından gelen Beşiktaş ile puan farkının inmesine engel olamadı.



Ligin 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 6 puanla önünde olduğu Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile aynı skorla berabere kalmasıyla farkı korudu. Ancak 10 puan önünde olduğu üçüncü Beşiktaş'ın kayıpsız geçtiği haftada fark 8'e düştü.



"Cimbom", ligin 32. haftasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş'a konuk oldu. Derbiyi 3-1 kazanan bir maçı fazla Beşiktaş, rakibine 3 puan daha yaklaştı.



Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönmesiyle Galatasaray ile arasındaki fark 3'e indi.



Son 6 maçta 8 puan bıraktı



Galatasaray, ligin son 6 haftasında 8 puan kaybetti.



Süper Lig'de 12 ile 25. haftalar arasında arka arkaya 14 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinin en uzun kazanma serisi rekoruna imza attı.



Galatasaray'ın bu serisi, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesiyle sona erdi.



Konyaspor'a 2-1 yenildiği mücadelenin ardından arka arkaya Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri, son 2 haftadaki Fatih Karagümrük maçında 2, Beşiktaş derbisinde 3 puan bıraktı.



Son 6 haftaya girildi



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in kalan son 6 haftasında 5 maç yapacak.



Şampiyonluk yarışında ipleri elinde tutan sarı-kırmızılılar, son 6 haftalık periyoda 3 puan farkla önde giriyor.



Ligde kalan bölümde ilk olarak Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray, sonraki hafta İstanbulspor deplasmanına çıkacak. 35. haftada Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılar, 36. haftada MKE Ankaragücü ile Ankara'da karşılaşacak.



Şampiyonluk mücadelesindeki en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 37. haftada konuk edecek Galatasaray, son haftadaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasını rakibi ligden çekildiği için hükmen kazanacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ