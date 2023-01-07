Lider Galatasaray'da derbi öncesi 3 eksik, 4 sınırda!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapacak.



Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Oynadığı 16 maçın 11'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe ise hanesine yazdırdığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.



Son 6 maçını kazandı



Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.



Ligdeki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 6 karşılaşmasını da kazandı.



Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.



Galatasaray, daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.



Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.



Sakatlığı geçen Icardi forma giyebilecek



Galatasaray'da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, görev verilmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.



Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Arjantinli futbolcunun tedavisi tamamlandı.



Tedbir amacıyla 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynatılmayan Icardi'nin derbide görev alması bekleniyor.



Galatasaray'da sarı kart cezaları biten Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile anneanesinin vefatı dolayısıyla gittiği Uruguay'dan dönen Lucas Torreira da derbide forma giyebilecek.



Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross ise derbinin kadrosunda yer alamayacak.



Dört oyuncu ceza sınırında



Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleridurumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.





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