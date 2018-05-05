GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

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Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.Süper Lig'in geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Galatasaray zirvede yer alırken, 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 12. sırada girdi.Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.Galatasaray'da Akhisarspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray, deplasmanda çıktığı 15 karşılaşmada 25 puan kaybetti.