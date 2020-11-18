Lider Fransa'dan İsveç'e 4 gollü galibiyet

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında son Dünya Şampiyonu Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi.



Stade de France'de oynanan maçı Fransa 4-2 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmada İsveç 4. dakikada Claesson'un golüyle öne geçerken 16. dakikada Giroud skora dengeyi getirdi. 36. dakikada Pavard'ın golüyle Fransa ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.



İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan Fransa, 58. dakikada Mbappe'yi oyuna aldı ve 1 dakika sonra golü buldu. Mbappe oyuna girdikten 1 dakika sonra Giroud'a golü attıran isim oldu ve skor 3-1'e geldi. 88. dakikada Quaison ile farkı bire indiren İsveç'e son darbeyi 90+4. dakikada Kinglsey Koman indirdi ve maç 4-2 bitti.



Grubunun lideri Fransa bu sonucun ardından 16 puana yükseldi, İsveç ise 3 puanda kaldı.



