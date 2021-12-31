Lider Fenerbahçe, BOTAŞ'a şans tanımadı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda BOTAŞ ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Fenerbahçe Öznur Kablo 90-80 kazandı.
2021 yılında ligde oynadığı 32 maçın 31'ini kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sezon ise 11. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. BOTAŞ ise 7. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ankara DSİ
Hakemler: Aytuğ Ekti, Burak Durmuş, Gürkan Demir
BOTAŞ: Ayşe Cora 25, Davis 14, Dubljevic 13, Jurjane 13, Tilbe Şenyürek 15, Ceren Gökdemir, Prezelj, Sehernaz Çidal, Işılay Eğin
Fenerbahçe Öznur Kablo: Mc Bride 25, Iagupova 10, Olcay Çakır Turgut 2, Bazoukou 23, Tuğçe Canıtez 19, Sabally 5, Şerife Alperi Onar 5, Banu Şimşek 1, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 20-25
Devre: 37-53
3. Periyot: 61-73
Beş faulle oyundan çıkan: 38.09 Bazoukou (Fenerbahçe Öznur Kablo)
Mücadeleyi Fenerbahçe Öznur Kablo 90-80 kazandı.
2021 yılında ligde oynadığı 32 maçın 31'ini kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sezon ise 11. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. BOTAŞ ise 7. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ankara DSİ
Hakemler: Aytuğ Ekti, Burak Durmuş, Gürkan Demir
BOTAŞ: Ayşe Cora 25, Davis 14, Dubljevic 13, Jurjane 13, Tilbe Şenyürek 15, Ceren Gökdemir, Prezelj, Sehernaz Çidal, Işılay Eğin
Fenerbahçe Öznur Kablo: Mc Bride 25, Iagupova 10, Olcay Çakır Turgut 2, Bazoukou 23, Tuğçe Canıtez 19, Sabally 5, Şerife Alperi Onar 5, Banu Şimşek 1, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 20-25
Devre: 37-53
3. Periyot: 61-73
Beş faulle oyundan çıkan: 38.09 Bazoukou (Fenerbahçe Öznur Kablo)