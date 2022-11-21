Lider Fenerbahçe Beko, Monaco deplasmanında

THY Euroleague'in 9. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lider Fenerbahçe Beko, Monaco deplasmanında
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21 Kasım 2022 15:40
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında 22 Kasım Salı günü Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 21.00'de başlayacak.

Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

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