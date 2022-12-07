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Lider Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lider Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında
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07 Aralık 2022 15:05
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, 8 Aralık Perşembe günü deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak.

Mercedes-Benz Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde 11 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, zirvede yer alıyor.

İlk 3 hafta galip geldikten sonra art arda 8 maç kaybeden ALBA Berlin ise 16. sırada bulunuyor.

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