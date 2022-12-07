Lider Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, 8 Aralık Perşembe günü deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak.
Mercedes-Benz Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Ligde 11 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, zirvede yer alıyor.
İlk 3 hafta galip geldikten sonra art arda 8 maç kaybeden ALBA Berlin ise 16. sırada bulunuyor.
Mercedes-Benz Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Ligde 11 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, zirvede yer alıyor.
İlk 3 hafta galip geldikten sonra art arda 8 maç kaybeden ALBA Berlin ise 16. sırada bulunuyor.
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