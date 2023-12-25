Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında Eyüpspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Eyüpspor 3-0 kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Recep Niyaz, 67. dakikada Gianni Bruno ve 87. dakikada Kaan Demir kaydetti.
Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Eyüpspor, puanını 42 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Erzurumspor, 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Erzurumspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Recep Niyaz, 67. dakikada Gianni Bruno ve 87. dakikada Kaan Demir kaydetti.
Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Eyüpspor, puanını 42 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Erzurumspor, 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Erzurumspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
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