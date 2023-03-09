Lider Eyüpspor deplasmanda hata yapmadı!

Spor Toto 1. Lig 25. hafta maçında lider Eyüpspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lider Eyüpspor deplasmanda hata yapmadı!
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09 Mart 2023 16:35
Spor Toto 1. Lig 25. hafta maçında Eyüpspor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Eyüpspor 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada Halil Aknunar kaydetti. Tecrübeli oyuncu İstanbul ekibinin formasıyla ilk golünü attı. 

Alınan bu sonuçla Eyüpspor puanını 50'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bandırmaspor ise 34 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Altay'ı konuk edecek.Bandırmaspor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.

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