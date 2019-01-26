Bundesliga'nın 19. haftasında lider Borussia Dortmund taraftarı önünde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Hannover'i konuk etti. Lider Dortmund, rahat oynadığı maçta Hannover'i 5-1 mağlup etmeyi başardı.Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Achraf Hakimi, 60. dakikada Marco Reus, 62. dakikada Mario Götze, 67. dakikada Raphael Guerreiro ve 90. dakikada Jadon Sancho kaydetti.Hannover'in tek golünü 86. dakikada Benjamin Hadzic attı.Bu galibiyetin ardından Borussia Dortmund puanını 48'e çıkarırken, Hannover 11 puanda kaldı.Gelecke hafta Borussia Dortmund deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Hannover ise bir sonraki maçında sahasında RB Leipzig'i konuk edecek.