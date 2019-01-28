  •  
    Galatasaray için bugün gelecekti, İPTAL oldu!..
  •  
    'G.Saray onunla anlaştı, son tarih, saat, rakam'
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Fatih Terim, yönetime
    tam 4 forvet ismi verdi!

Lider Denizlispor transferi bitirmeye çok yakın

Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Kanat transferinde sona geliyoruz. 31 Ocak'a kadar zamanımız var" dedi.

Kaynak: DHA
Lider Denizlispor transferi bitirmeye çok yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2019 13:49
Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor'u evinde 5-1 yenip Gençlerbirliği'nin Altınordu'ya mağlup olmasıyla bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Denizlispor, 4 haftada çok kritik sınavlara çıkacak.

Bu süreçte önce 5. sırada bulunan Hatayspor'a konuk olacak yeşil-siyahlılar ertesi hafta sahasında 6'ncı basamaktaki Altınordu ile puan mücadelesi verecek.

Ligin 22. haftasında ise kümede kalmak için çırpınan Eskişehirspor'a misafir olacak Ege ekibi daha sonra zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden olan Osmanlıspor'la Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Süper Lig yarışında en yakın rakibine 7 puan fark atan Denizlispor, keskin virajları döndüğü takdirde çok büyük avantajı eline geçirecek.

Teknik direktör Yücel İldiz önce Hatayspor deplasmanına odaklandıklarını söyledi. Maç maç ilerlediklerini ifade eden İldiz, "Bu zamana kadar hep biz rakiplerimizi kovaladık. Şimdi kovalanan ekip olduk. İyi kaçmamız gerekiyor. Her hafta inanılmaz zorlaşıyor. İkinci yarının başında bizim gibi üst sıraları hedefleyen Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor gibi rakiplere puan vermedik. Hatayspor ise hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda çok iyi sonuçlara imza attı. Rakibimizin sahasında zeminle alakalı sıkıntılar var, bu da maçı oldukça zor hale getirecek" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren deneyimli teknik adam, "Kanat transferinde sona geliyoruz. 31 Ocak'a kadar zamanımız var" diye konuştu. Denizlispor'da Himmet dışında eksik bulunmuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için