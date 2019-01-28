Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor'u evinde 5-1 yenip Gençlerbirliği'nin Altınordu'ya mağlup olmasıyla bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Denizlispor, 4 haftada çok kritik sınavlara çıkacak.Bu süreçte önce 5. sırada bulunan Hatayspor'a konuk olacak yeşil-siyahlılar ertesi hafta sahasında 6'ncı basamaktaki Altınordu ile puan mücadelesi verecek.Ligin 22. haftasında ise kümede kalmak için çırpınan Eskişehirspor'a misafir olacak Ege ekibi daha sonra zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden olan Osmanlıspor'la Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Süper Lig yarışında en yakın rakibine 7 puan fark atan Denizlispor, keskin virajları döndüğü takdirde çok büyük avantajı eline geçirecek.Teknik direktör Yücel İldiz önce Hatayspor deplasmanına odaklandıklarını söyledi. Maç maç ilerlediklerini ifade eden İldiz, "Bu zamana kadar hep biz rakiplerimizi kovaladık. Şimdi kovalanan ekip olduk. İyi kaçmamız gerekiyor. Her hafta inanılmaz zorlaşıyor. İkinci yarının başında bizim gibi üst sıraları hedefleyen Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor gibi rakiplere puan vermedik. Hatayspor ise hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda çok iyi sonuçlara imza attı. Rakibimizin sahasında zeminle alakalı sıkıntılar var, bu da maçı oldukça zor hale getirecek" dedi.Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren deneyimli teknik adam, "Kanat transferinde sona geliyoruz. 31 Ocak'a kadar zamanımız var" diye konuştu. Denizlispor'da Himmet dışında eksik bulunmuyor.