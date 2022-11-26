Lider Bucaspor 1928 seriyi sürdürecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçını kazanarak Kocaelispor'un averajla önünde liderlik koltuğuna kurulan Bucaspor 1928 deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la karşılaşacak.
Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Levent Gümüşdere yönetecek.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı forvet Berke'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan sol bek Abdullah ve stoper Lokman maçta görev alamayacak.
Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Zonguldak'a lider olarak gidiyoruz, lider olarak da döneceğiz" dedi.
Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Levent Gümüşdere yönetecek.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı forvet Berke'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan sol bek Abdullah ve stoper Lokman maçta görev alamayacak.
Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Zonguldak'a lider olarak gidiyoruz, lider olarak da döneceğiz" dedi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ