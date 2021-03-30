Lider Beşiktaş'ın kader ayı! 24 günde 7 maç

Şampiyonluğun düğümü için "Nisan final ayı olabilir" diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 25 günde 7 kritik maça çıkacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Lider Beşiktaş'ın kader ayı! 24 günde 7 maç
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30 Mart 2021 11:10
Süper Lig'in zirvesinde bir maçı eksik olmasına rağmen 3 puanlık farkı yakalayan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kritik bir sürece giriyor.

26 Şubat'ta 3-0 kazanılan Denizlispor maçı sonrasında şampiyonluk için "Henüz erken. Buraları atlatabilirsek nisan lig için final ayı olabilir" diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 25 günlük periyotta zorlu 7 maça çıkacak.

Siyah-beyazlılarda hedef bu kritik süreçten maksimum puanla ayrılıp zirvede farkı daha da açmak. 7 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarına dikkat çeken Sergen Yalçın oyuncularından her karşılaşmaya final gözüyle bakmalarını istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN NİSAN FİKSTÜRÜ

  • 4 Nisan Kasımpaşa (D)
  • 7 Nisan Alanyaspor
  • 11 Nisan BB Erzurumspor (D)
  • 18 Nisan* Ankaragücü
  • 21 Nisan* Sivasspor (D)
  • 25 Nisan* Kayserispor
  • 28 Nisan* Çaykur Rizespor (D)
* TFF henüz gün ve saati açıklamadı. 



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