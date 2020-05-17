Bundesliga'nın 26. haftasında lider Bayern Münih, Union Berlin ile An der Alten Försterei Stadyumu'nda karşılaştı. Bayern rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
Bayern Münih, bu sonuçla beraber geri dönüşün ilk haftasını kayıpsız geçti.
Bayern Münih'in golleri, 40. dakikada penaltı ile Lewandowski'den ve 80. dakikada kafa vuruşuyla Benjamin Pavard'dan geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Thomas Müller'in kaydettiği gol ise ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.
ÖZEL GOLCÜDEN 5. ÖZEL SEZON
Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, bu maçta attığı gol ile birlikte üst üste 5. sezonunda da 40 gol barajını geçmeyi başardı.
2015/16: 42 gol
2016/17: 43 gol
2017/18: 41 gol
2018/19: 40 gol
2019/20: 40 gol
Münih ekibi, bu galibiyetle 58 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Union Berlin ise, 30 puanla 12. sırada kaldı.
Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Union ise, Berlin derbisinde Hetha Berlin'e konuk olacak.
UNION BERLIN TARAFTARINA ÖZEL ÖNLEM
Maçlar seyircisiz oynanmasına rağmen, Union Berlin taraftarı stada girmeye çalıştı. Birçok taraftar, stadın yakınlarında polis önlemlerine takıldı.
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Bayern Münih, bu sonuçla beraber geri dönüşün ilk haftasını kayıpsız geçti.
Bayern Münih'in golleri, 40. dakikada penaltı ile Lewandowski'den ve 80. dakikada kafa vuruşuyla Benjamin Pavard'dan geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Thomas Müller'in kaydettiği gol ise ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.
ÖZEL GOLCÜDEN 5. ÖZEL SEZON
Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, bu maçta attığı gol ile birlikte üst üste 5. sezonunda da 40 gol barajını geçmeyi başardı.
2015/16: 42 gol
2016/17: 43 gol
2017/18: 41 gol
2018/19: 40 gol
2019/20: 40 gol
Münih ekibi, bu galibiyetle 58 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Union Berlin ise, 30 puanla 12. sırada kaldı.
Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Union ise, Berlin derbisinde Hetha Berlin'e konuk olacak.
UNION BERLIN TARAFTARINA ÖZEL ÖNLEM
Maçlar seyircisiz oynanmasına rağmen, Union Berlin taraftarı stada girmeye çalıştı. Birçok taraftar, stadın yakınlarında polis önlemlerine takıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın