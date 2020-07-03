Lider Başakşehir, Antalya deplasmanına hazır

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak Başakşehir, antrenmanlarını tamamladı.

Haber; AA
Lider Başakşehir, Antalya deplasmanına hazır
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03 Temmuz 2020 15:04
Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 pas oyunuyla sürdürdükleri idmanın, taktik çalışmasıyla sonlandırıldığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, 4 Temmuz Cumartesi günü oynayacağı maç için bu akşam Antalya'ya hareket edecek. 

 



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