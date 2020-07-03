Lider Başakşehir, Antalya deplasmanına hazır

Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 pas oyunuyla sürdürdükleri idmanın, taktik çalışmasıyla sonlandırıldığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, 4 Temmuz Cumartesi günü oynayacağı maç için bu akşam Antalya'ya hareket edecek.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 pas oyunuyla sürdürdükleri idmanın, taktik çalışmasıyla sonlandırıldığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, 4 Temmuz Cumartesi günü oynayacağı maç için bu akşam Antalya'ya hareket edecek.