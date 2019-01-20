'in 18. haftasındataraftarı önündeile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda, deplasmanda'u 4-2 mağlup etti.Medipol Başakşehir'in gollerini 32. dakikada, 42. dakikada, 48. dakikada kendi kalesine, 86. dakikadakaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 49. dakikada, 80. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, Süper Lig'de puanını 38'e çıkarmayı başardı. Trabzonspor ise ligde 29 puanda kaldı.Trabzonspor, bir sonraki hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir ise gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir maçında 21 kişilik kadro kontenjanı doldurulamadı. 19 kişilik oyuncu kadrosuyla maça çıkan bordo-mavililerde, devre arası A takıma dahil edilen isimlerden sadece Ali Osman Karnapoğlu ile Berkay Sefa Kara listede yer aldı.Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden Serdar Taşçı maç kadrosunda bulunmazken, Robinho ilk 11'de yer aldı. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil olan Robinho, bu maçta Adebayor'un yerine 11'de forma giydi.Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan takımlarına, lider Medipol Başakşehir ile oynanan maçta büyük destek verdi. Medical Park Stadı'nın tamamı dolarken, taraftarlar coşkuyla takımlarını destekledi. Maç öncesi, doğu tribününde yer alan taraftarlar koreografi sergiledi. "Hayde...Yürü sen umutla, biz varız hep yanında" yazısının bulunduğu koreografide, Trabzonsporlu futbolcuların ve elinde kupayı kaldıran Ünal Karaman'ın görselleri de yer aldı.Mücadeleye Trabzonspor yoğun bir baskıyla başladı. Ev sahibi ekip taraftarının da desteğiyle ilk dakikalarda rakibini hataya zorlamaya çalıştı. İlk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi.Medipol Başakşehir, ilk 15 dakikanın ardında oyunda dengeyi sağladı. Konuk ekip 24. dakikada önemli bir fırsat da buldu. Edin Visca, sağ kanatta topla buluştu. Visca daha sonra ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Visca'nın ortasına ceza sahası içinde Robinho hareketlendi. Robinho'nun yerden vuruşunu kaleci Uğurcan son anda ayaklarıyla kornere çelmeyi başardı.Gelişen Başakşehir hücumunda Arda Turan'a uzun bir pas gönderildi. Arda sol kanatta topu kontrol edip rakibinden sıyrılarak ceza sahasına doğru hareketlendi. Arda daha sonra penaltı noktasına koşu yapan İrfan Can Kahveci'ye pasını çıkardı. İrfan, yerden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve Medipol Başakşehir 32. dakikada 1-0 öne geçti.Konuk ekip bu golden sadece 10 dakika sonra farkı ikiye çıkarmayı başardı. Clichy, Abdülkadir'den kazandığı topu Robinho'ya gönderip savunmanın arkasına doğru koşu yaptı. Robinho pasında topu Clichy ile buluşturdu. Clichy ceza sahasu sol çaprazında kaleci Uğurcan'dan sıyrıldıktan sonra yerden bir vuruş yaptı ve top ağşara gitti. 42. dakikada bu golle skor 2-0'a geldi.İlk yarının kalan kısmında iki ekip de gol bulamadı ve ilk 45 dakikayı Trabzonspor karşısında Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.İkinci yarıya Başakşehir hızlı başladı ve 48. dakikada golü buldu. Mossoro'ya yapılan faul sonrasında kounk ekip aut çizgisine yakın noktada serbest vuruş kazandı. Emre'nin ceza sahasına ortasında Ekuban'ın ters vuruşunda top ağlara gitti. Konuk ekip 48. dakikada Ekuban'ın kendi kalesine golüyle skoru 3-0'a getirdi.Bu golden sadece 1 dakika sonra Ekuban, rakip sahada yaptığı baskıyla topu kazandı. Ceza sahasına soldan giren Ekuban, kaleci ile karşı karşıya yaptığı plase vuruşta topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 49. dakikada Ekuban'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.Abdullah Avcı, 60. dakikadan sonra üst üste oyuncu değişiklikleri gerçekleştirdi. Medipol Başakşehir'de 66. dakikada Marcio Mossoro yerine oyuna Soner Aydoğdu girdi. Mücadelnin 71. dakikasında ise Başakşehir'de Arda Turan kenara gelirken Eljero Elia oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın 80. dakikası oynanırken Trabzonspor hücuma çıktı. Yusuf Yazıcı, ceza sahasına uzak noktada topla buluştu. Kaleci Mert Günok'un biraz önde olduğunu gören Yusuf Yazıcı, uzak mesafeden çok etkili bir şut çıkardı. Kaleci Mert'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti. Bordo-mavili ekip 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.Mücadelenin 86. dakikasında gelişen Başakşehir hücumunda, Soner'in şutunu kaleci Uğurcan çeldi. Uğurcan'dan dönen ve sol çapraza açılan topu Visca yaptığı vuruşta ağlara gönderdi. Başakşehir, Visca'nın golüyle skoru 4-2 yaptı.Maçın kalan kısmında iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.8. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, direkt kaleye yönelen top üst direkten döndü. Daha sonra kalabalık arasında kafalardan seken meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok sahip oldu.24. dakikada konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Sağ taraftan topu taşıyan Visca'nın yerden pası sonrası, savunmanın arkasına sarkan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.25. dakikada Visca'nın sol tarafta ceza alanı son çizgisinden çıkardığı topu Epureanu kafa ile tamamlamak istedi ancak kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yatarak kontrol ederek bir kez daha gol şansı tanımadı.32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Arda Turan, ceza alanı dışı sol çaprazında Pereira'dan sıyrılarak topu İrfan Can Kahveci'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da yerden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.42. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Robinho'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Clichy, kaleci Uğurcan Çakır'ı yere yatırdıktan sonra topu yerden düzğün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.İlk yarı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.48. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 3'e çıkardı. Emre Belözoğlu'nun sağ taraftan ceza alanı yan çizgisinde kullandığı serbest atışta, Arda Turan ile mücadeleye giren Ekuban'a çarpan top filelerle buluştu: 0-3.49. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye indirdi. Sol tarafta Mahmut Tekdemir'den topu kaparak ceza alanına giren Ekuban, çapraz pozisyonda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.54. dakikada Abdülkadir Parmak'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu güçlükle üsten kornere gönderdi.62. dakikada Ekuban'ın ceza alanı sol çaprazından yerden şutunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.74. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu yakın mesafeden Rodallega kaleye gönderdi ancak kaleci Mert Günok tehlikeyi önledi.80. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Novak'ın pasında Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden aşırtma vuruşunda, kaleci Mert Günok'un müdahale edemediği top filelere gitti: 2-3.86. dakikada konuk ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Soner Aydoğdu'nun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Visca tamamlayarak filelere gönderdi: 4-2.Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.Medical ParkHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem HanoğluUğurcan Çakır, Pereira (Dk. 44 Abdulkadir Parmak), Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, RodallegaMert Günok, Caiçara, Epureanu, Mahmut Tekdemir, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 66 Soner Aydoğdu), Arda Turan (Dk. 71 Elia), Robinho (Dk. 90+1 Napoleoni)Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 42 Clichy, Dk. 48 Ekuban (kendi kalesine), Dk. 86 Visca (Medipol Başakşehir) Dk. 49 Ekuban, Dk. 80 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)Dk. 20 Pereira, Dk. 28 Ekuban, Dk. 47 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) Dk. 64 İrfan Can Kahveci, Dk. 70 Arda Turan (Medipol Başakşehir)