Lider Barcelona'ya Sevilla çelmesi

La Liga 30. hafta maçında Sevilla sahasında Barcelona'yı konuk etti.



Ramon Sanchez Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamladı.



Karşılaşma boyunca iki takım da gol bulmayı başaramazken sonuç her iki takımın da aleyhine oldu. Barcelona aldığı beraberlikle Real Madrid'in kendini yakalamasının önünü açarken Sevilla da Atletico Madrid ile yaptığı 3. sıra çekişmesinde yara almış oldu.



Barcelona bu beraberlikle 65 puana yükselirken Sevilla da 52 puana çıktı. Önümüzdeki hafta Sevilla Villarreal deplasmanına çıkarken Barcelona ise Athletic Bilbao'yu sahasında konuk edecek.



