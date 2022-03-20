Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Turgay Altay'ın yönettiği Manisa FK, Mustafa Dalcı'nın ekibi lider MKE Ankaragücü'nü konuk etti.



Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan maçta iki ekip, karşılıklı atılan goller ile 1-1 berabere kaldı. Manisa FK'nın 55. dakikada Hakan Barış ile bulduğu gole, MKE Ankaragücü 90+1'de Gboly Ariyibi ile karşılık verdi.



İç sahadaki üst üste 3. galibiyetini almaya çok yaklaşan Manisa FK puanını 37'ye yükseltirken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren MKE Ankaragücü 59 puanla liderliğini korudu.



Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanda Boluspor'a konuk olurken, lider MKE Ankaragücü evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.





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