Lichte: ' Türkiye'de yavaş ve garanti futbol oynanıyor'

Yardımcı antrenör Jan-Moritz Lichte, ay-yıldızlı ekibin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Milli takım kadrosundaki tüm futbolcuların maçların önemini bildiğini belirten Jan-Moritz Lichte "İki maçı da kazanmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar özveriyle çalışıyoruz. Umarız iyi skorlarla ayrılırız." dedi.



Alman antrenörler olarak Almanya'daki futbol kurgusunu bildiklerini ve buradaki oyunculardan birebir o tarz bir futbol beklemediklerini aktaran Lichte, şunları kaydetti:



"Burada oynanan futbol düzeyinde ister istemez farklılıklar oluyor. Daha hızlı oynamamız, top kazanıldığında ani ataklara çıkıp kaleyi zorlamamız gerektiğini biliyoruz. Bunları biraz daha fazla uygulamaya çalışıyoruz. Bunun üzerine son idmanlarda da çalıştık. Türkiye'de ister istemez bazen biraz daha yavaş, biraz daha garanti futbol oynanabiliyor. Biz bunu biraz daha hızlandırmak istiyoruz. Yine de oyuncularımızın kalitesine güvendiğimizden onları bazı konularda biraz serbest bırakmak istiyoruz."





İLGİLİ VİDEO