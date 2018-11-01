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Libertadores'te finalin adı: Boca-River

İlk maçı 2-0 kazanan Boca Juniors, Palmeiras ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak Libertadores Kupası'nda finale yükseldi ve River Plate'in rakibi oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Libertadores'te finalin adı: Boca-River
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01 Kasım 2018 07:26
Libertadores Kupası yarı finali rövanş maçında Palmeiras ile Boca  Juniors karşı karşıya geldi.

İlk maçı evinde 2-0 kazanan Boca Juniors, Palmeiras ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte adını finale yazdıran Boca Juniors'ın finaldeki rakibi ise River Plate olacak.

Bu iki ekip Libertadores finalinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

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