Libertadores Kupası yarı finali rövanş maçında Palmeiras ile Boca Juniors karşı karşıya geldi.
İlk maçı evinde 2-0 kazanan Boca Juniors, Palmeiras ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte adını finale yazdıran Boca Juniors'ın finaldeki rakibi ise River Plate olacak.
Bu iki ekip Libertadores finalinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
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İlk maçı evinde 2-0 kazanan Boca Juniors, Palmeiras ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte adını finale yazdıran Boca Juniors'ın finaldeki rakibi ise River Plate olacak.
Bu iki ekip Libertadores finalinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın