Libertadores ve Sudamericana'nın başlangıç tarihleri açıklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Güney Amerika'nın iki büyük futbol turnuvası Libertadores ve Sudamericana'nın yeniden başlama tarihleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Libertadores ve Sudamericana'nın başlangıç tarihleri açıklandı
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11 Temmuz 2020 13:39
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Güney Amerika'nın iki büyük futbol turnuvası Libertadores ve Sudamericana'nın yeniden başlama tarihleri belli oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Libertadores'in 15 Eylül, Sudamericana'nın ise 27 Ekim'de start alacağı belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her iki turnuvanın da seyircisiz oynanacağı ve finallerin 2021'in ocak ayında yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Libertadores ve Sudamericana, koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart'ta askıya alınmıştı.



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