LiAngelo Ball, G League sözleşmesi imzaladı

New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball ve Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un ortanca kardeşi LiAngelo Ball'un, G League'de bir sözleşme imzaladığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, 24 yaşındaki guard, bubble'da oynamak için G League'de bir sözleşme imzaladı.



LiAngelo en son, bu sezon tek bir maç oynamadan önce Detroit Pistons tarafından serbest bırakılmıştı. LiAngelo, profesyonel kariyerine 2018 yılında Litvanya'da Prienai ile sözleşme imzaladığında başlamıştı.



29 Aralık 2019'da bir G League ekibi olan Oklahoma City Blue tarafından antrenman oyuncusu olarak imzalanmış olan LiAngelo, hiçbir maçta forma giymemiş ve Mart ayında serbest bırakılmıştı.



