Liam Brady: "Mesut yerine genç bir oyuncu alsak daha iyiydi"

Arsenal'in efsane futbolcularından Liam Brady, Mesut Özil tartışmalarında Mikel Arteta'nın haklı olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Liam Brady: 'Mesut yerine genç bir oyuncu alsak daha iyiydi'
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01 Ocak 2021 17:37
Arsenal efsanesi Liam Brady, Mesut Özil hakkındaki tartışmalara katılan son isim oldu. 64 yaşındaki Brady, süreç boyunca haklı olan tarafın Mikel Arteta olduğunu iddia etti.

Efsane oyuncu, Mesut Özil'le çok uzun zaman önce yolların ayrılması gerektiğini de belirtti.

"ARTETA HAKLIYDI"

Brady açıklamasında; "Mesut konusunda Arteta'yı suçlamıyorum. Mesut'a birçok kez şans verdi ve onu takip etti. Mesut soyunma odasında da sahada da iyi bir oyuncu değil. Mikel'in onu eleştirmesinde hiçbir sorun görmüyorum." dedi.

"50 MİLYONA DEĞDİ Mİ?"

Mesut'un ayrılığı üzerine fikrini belirten Liam Brady; "Dönemin genel müdürü Ivan Gazidis, onu 3 yıl önce bırakmalıydı. Ona 3 yıl boyunca 50 milyon pound harcadığımıza değdi mi? Onun yerine genç bir oyuncuya yatırım yapılabilirdi." açıklamasında bulundu.

 



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