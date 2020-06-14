LGS'de sınıflar kaç kişi olacak? LGS oturma düzen nasıl olacak 2020?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. Öte yandan Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava ne kadar süre kaldığı merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar.Merkezî Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. Öte yandan Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava ne kadar süre kaldığı merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar.Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi dakika,Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.Öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. İsteyen öğrenciler, sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek. Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi sağlanacak.Maskeler çıkarılırken ve takılırken lastiklerinden tutulması istenecek. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna atılacak. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılacak. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlanacak.Sınav görevlileri, sınav kutu ve paketlerinin teslimi, sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi, sıralarda hazır bulundurulması ile kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının dağıtılması, toplanması, gerekli durumlarda detaylı yapılacak kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanmak zorunda olacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri sırasında temastan kaçınılacak.Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizliği su ve deterjan kullanılarak yaptırılacak.Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak Kovid-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi verilecek. Su içmek isteyenlerin, maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarması, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne dokunmaması istenecek.