LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı meb.gov.tr 2023 | LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak meb.gov.tr 2023 | Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek duyuruya çevrildi. 3 Temmuz tarihinde başlayan 2023 LGS tercih işlemleri yarın sona erecek. Güzel bir lisede okuma hayaliyle, sınavdan aldıkları puanlara göre tercihlerini yapan öğrenciler sonuçlarını meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayacak. Peki, 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da 19 Temmuz'a kadar sürecek.Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak.Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25.07.2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.Adaylar, LGS sonuçları açıklandığı andan itibaren https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden sonuçlarını TC kimlik numarası bilgisi ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra Lise okul tercihi sonuçlarına erişebilecekler.Lise yerleştirmelerinin sona ermesiyle birlikte nakil işlemleri başlayacak.Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları ilan edildi.Bu kapsamda, merkezî yerleştirme sonucunda asıl listeden kayıt hakkı kazananlar, 17-19 Temmuz tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptıracak.Boş kalan kontenjanlara merkezî birinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler 19 Temmuz, boş kalan kontenjanlara merkezi ikinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler de 20 Temmuz'da ilan edilecek.Merkezî birinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar 20 Temmuz, merkezî ikinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar da 21 Temmuz'da yapılacak.Ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu kapsamda tercihler 7-11 Ağustos'ta alınacak, 14 Ağustos'ta da boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları açıklanacak.OHAL kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulanacak.Bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.