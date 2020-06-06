LGS yeni kimlik kartı zorunlu mu? Eski kimlikler sınava girilir mi? 2020 LGS

LGS yeni kimlik kartı zorunlu mu? sorusunun cevabı: Zorunlu değil! Eski kimlik kartlarının geçerlilik süresinin devam ettiğinşi açıklayan ÖSYM 2020 LGS yeni kimlik kartı zorunlu değil açıklaması yaptı. Eski kimliklerle sınava girilir mi sorusunun cevabı ise girilebilir olarak değerlendirildi. Sınava saatler kala eski kimlikle LGS'e girilir mi sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, konunun detaylarını internet üzerinden araştırıyor. Peki, eski kimlikle LGS'ye girmek mümkün mü? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar.

06 Haziran 2020 04:01
LGS yeni kimlik kartı zorunlu mu? Eski kimlikler sınava girilir mi? 2020 LGS
LGS 2020 sınavına girecek olanlar eski kimliklerini değiştirmek zorunda şeklinde dedikodular üzerine ÖSYM açıklama yaptı. ÖSYM'nin açıklamasında yeni kimlik ile sınava girme zorunluğu olmadığı, eski kimlikle de LGS girilebileceği belirtildi."T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi" Bu ibareler dikkate alındığında eski kimlikle sınava girmenin mümkün olduğu söylenebilir.
LGS YENİ KİMLİKLE GİRMEK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS giriş belgesi hakkında yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:
"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."



LGS NE ZAMAN? (2020)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS'nin sonuçları ise 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

SINAVDA YANINIZDA OLMASI GEREKEN BELGELER

-Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi.

-Geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi)

Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu kare kodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecek.  

-T.C. İçişleri Bakanlığı 5490 sayılı "Nüfus Hizmetleri Kanununa ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" gereği 15 (on beş) yaşından itibaren nüfus cüzdanlarında/T.C. kimlik kartlarında fotoğraf bulundurulması zorunlu.

Ancak MEB yetkilileri bu konuda kolaylık sağlanacağını söylediler. Malum salgın ve kimse evinden çıkıp, gitmek istemiyor. Böyle bir zorunluluk gelirse o zaman kalabalıkta olmak gerekecek.

- En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi. Birçok öğrenciden "uçlu kalem ile girebilir miyiz?" sorusu geliyor. Bakanlık gereken kolaylığın gösterileceğini söylüyor. Geçmiş yıllarda da bazı salonlarda görevliler öğrencilerin uçlu kalemlerle sınava girmesine izin vermişti. Ama bu sınav görevlisinin kararına bağlıydı.  Bu uygulamanın da netleşmesi gerekiyor.

-Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.




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