LGS ve YKS sınavı ne zaman?

Milyonlarca öğrencinin ve velinin merak ettiği, "Okullar ne zaman açılacak? LGS ve YKS sınavı ne zaman?" sorularının cevabı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimle ilgili alınan kararları duyurdu.

Haber; Sporx.com
LGS ve YKS sınavı ne zaman?
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04 Mayıs 2020 19:37
Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler arasında yer alan okulların kapanması ve sınav tarihleriyle ilgili tartışmaların ardından yeni bir karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu ile yaptığı toplantının ardından okulların durumu, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında açıklamalarda bulundu.

YÖK sınavı 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler, 15 Haziran'da akademik takvime geri dönebilecekler.

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