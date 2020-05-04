Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler arasında yer alan okulların kapanması ve sınav tarihleriyle ilgili tartışmaların ardından yeni bir karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu ile yaptığı toplantının ardından okulların durumu, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında açıklamalarda bulundu.YÖK sınavı 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler, 15 Haziran'da akademik takvime geri dönebilecekler.