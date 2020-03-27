LGS soru kitapçığı, 8. sınıf 1. dönem müfredat konuları

2020 MEB LGS konuları, LGS örnek soru kitapçığı, 8. sınıf müfredatı ve konuları
google tarafında aratılmaya başlandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını erişime açtı.
Mart Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız. Mart Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız.
LGS'ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek.
LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.LGS MÜFREDATI, 12. SINIF 1. DÖNEM KONULARI
LGS ile ilgili çeşitli detaylar sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. LGS konuları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. LGS kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna kadarki konuların yer alacağı belirtildi. Öğrenciler ise İngilizce, Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Din Kültürü ve İnkilap derslerinin konularını araştırmaya başladı. LGS NE ZAMAN YAPILACAK 2020?
LGS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. 8. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI
Friendship
Teen Life
In the Kitchen
On The Phone
The Internet 8. SINIF 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ KONULARI
Mevsimler ve İklim
DNA ve Genetik Kod
Basınç
Madde ve Endüstri 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8. SINIF 1. DÖNEM TÜRKÇE KONULARI
Fiilimsiler
Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık)
Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları)
Deneyimler ve Atasözleri
Cümlenin Öğeleri
Söz Sanatları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Cümlede Anlam (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)
Metin Türleri
Cümle Türleri 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
Kader ve Kaza İnancı
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlgili Kavramlar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekât ve Sadaka İbadeti
Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
Din, Birey ve Toplum
Dinin Temel Gayesi 8. SINIF 1. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.Türkçe: 20 T.C. İnkılap: 10 Din Kültürü: 10 İngilizce: 10
Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Matematik: 20 Fen Bilimleri: 20