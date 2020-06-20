LGS sınavına nerede gireceğim 2020? LGS sınavı ne zaman yapılacak? (20 Haziran)

LGS sınavına nerede gireceğim? LGS Sınavı saat kaçta bilgilerini içeren araştırmalar öğrenciler ve veliler tarafından yapılıyor. Buna istinaden LGS sınavına nerede gireceğim 2020 olarak bilinen doğrulara ilişkin çeşitli ihtimaller bulunuyor. LGS sınavına nerede gireceğim sorusu sınav tarihinin değişmesi ile birlikte daha büyük önem kazandı. LGS sınavı ne zaman? LGS yeni tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte duyuruldu. LGS sınav tarihi öne alındı çünkü koronavirüs önlemleriyle ilgili yeni yapılandırmaya gidildi. Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da yapılacağı kesinleşti. Kararın açıklanmasının ardından öğrenciler yeni sınava hazırlanmaya koyuldu. Sınav tarihi ile ilgili açıklamaların yanı sıra yapılan bilgilendirme metinler, LSG sınav tarihi, LGS sınavı ne zaman gibi bilgileri haberimizden okuyabilirsiniz.

20 Haziran 2020 08:29
LGS sınavına nerede gireceğim 2020? LGS sınavı ne zaman yapılacak? (20 Haziran)
LGS sınavına nerede gireceğim, LGS sınavına hangi okulda gireceğim bilgisi için geçerli Sınav giriş belgesi alabilirsiniz. LGS sınav giriş sorgulama ekranından sınava gireceğiniz yeri öğrenebilirsiniz. Sınava giriş yeri öğrenebilmek için uygun tarih açıklandığı zaman ilgili internet sitesinden sınav giriş kartınızı bulabilirsiniz. Bu şekilde sınav giriş bilgilerini edinerek LGS giriş yapabileceksiniz. 8. sınıf öğrencilerinin girdiği LGS (Liselere Giriş Sınavı) yeni bilgilendirmesi son dakika bilgisiyle duyuruldu. Sınav tarihinin değiştiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama ile öğrenciler, öğretmenler, veliler çalışma takvimi yapmaya koyuldu. Sınav tarihi ile ilgili bilgilendirmelerin sınava ilişkin çalışmalar sayesinde olacağı LGS sınavı ne zaman gibi ifadelerle kuvvetlendirilmiştir. LGS neden öne alundı? LGS tarihi değişti, LGS sınavı 2020 gibi ifadeler detayları burada...

LGS SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
2020 LGS NE ZAMAN? CEVABI...

LGS 2020 yılında 20 Haziran'da yapılacak. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak.

Sınav, iki oturum halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum saat 09.30'da ve ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.

LGS 2020 SINAV KONULARI VE AÇIKLAMALARI, TIKLA

 
LGS NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

2020 MEB sınav takvimine göre LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son yaptığı açıklamaya göre sınav tarihinin değişip değişmediği ile ilgili açıklama bugün ( Pazartesi) Kabine toplantısının ardından yapılacak.

MAYIS AYI LGS DESTEK PAKETİ YAYINLANDI!

LGS merkezi sınavına girecek öğrencilerin çalışmalarını desteklemek amacıyla yayımlanan örnek soru kitapçığı Mayıs ayı bölümü yayınlandı. 1000 sorudan oluşan Mayıs ayı çalışma soruları destek paketi de öğrencilerin erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayınlanan soru paketi hakkında sınavlara hazırlanan öğrencilerin içinde bulundukları durumundan etkilenmemeleri için ihtiyaç duydukları destekleri öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN LGS AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.

Bu süreçte ayrıca 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik LGS Çalışma Soruları destek paketi de hayata geçti. 516 sorudan oluşan ilk destek paketi 16 Nisan'da yayımlanmıştı. 1000 soruluk mayıs ayı çalışma soruları destek paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr) erişilebiliyor.



Geçen ay yayımlanan destek paketiyle birlikte 1516 sorudan oluşan destek paketi öğrencilere sunulmuş oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu süreçte her sınıf ve kademeden tüm öğrencilere destek olmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Diğer Haberler

20 Haziran Google Doodle: 2020 Yaz sezonu başlangıcı Gündem

20 Haziran Google Doodle: 2020 Yaz sezonu başlangıcı
2020 Yaz Sezonu başladı! 21 Haziran Yaz sezonu başlangıcı Gündem

2020 Yaz Sezonu başladı! 21 Haziran Yaz sezonu başlangıcı
Zihin açan dua, Zihin açıklığı veren dualar, LGS zihin açıklığı duası Gündem

Zihin açan dua, Zihin açıklığı veren dualar, LGS zihin açıklığı duası
Denizlispor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler Beşiktaş

Denizlispor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
Günaydın mesajı en güzelleri, En güzel günaydın mesajları - Yeni (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

Günaydın mesajı en güzelleri, En güzel günaydın mesajları - Yeni (20 Haziran Cumartesi)
En hızlı uyuma taktiği, nasıl hızlı uyunur? (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

En hızlı uyuma taktiği, nasıl hızlı uyunur? (20 Haziran Cumartesi)
Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (20 Haziran Cumartesi)
Uyku nasıl gelir, rahat uyku için dua (20 Haziran Cumartesi) Genel Haber

Uyku nasıl gelir, rahat uyku için dua (20 Haziran Cumartesi)
20 Haziran Cumartesi iddaa tahminleri Futbol

20 Haziran Cumartesi iddaa tahminleri
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede vaka sayısı kaç oldu?
2

Hidayet Türkoğlu: "Koronavirüs bizi Avrupa şampiyonluğundan etti"
3

İngiltere Championship'te play-off tarihleri belli oldu
4

İtalya Serie A, 103 gün sonra yeniden başlıyor
5

Eskrimciler günleri "iple" çekiyor
6

Türkiye Karate Federasyonundan sınav tarihleriyle ilgili açıklama
7

Sivasspor'da 6. kez Kovid-19 testi yapıldı
8

Karneler e-okuldan erişime açıldı
9

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
10

SON DAKİKA: 81 ilde sokağa çıkma yasağı tarih ve saatleri
yukarı ok