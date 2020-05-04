LGS sınavı ertelendi mi - SON DAKİKA

LGS NE ZAMAN YAPILACAK NASIL YAPILACAK?

1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI





UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.



Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir süredir mesaisini sürdürdüğü İstanbul Huber Köşkü'nden videokonferansla altıncı kez başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde milyonlarca genç ve yaşlıyı ilgilendiren kritik kararlar alınacak. Hürriyet'te yer alan habere göre; Kabinenin ana gündem maddesi günlerdir merakla beklenen LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihin belirlenmesi olacak.Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı seçenekler üzerinde çalıştığı liselere giriş sınavı LGS'nin haziran ayının son haftasında gerçekleşebileceği belirtiliyor. Salgın nedeniyle daha önce 20-21 Haziran'dan 25-26 Temmuz'a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS'nin de turizm sektörünün olumsuz etkilenebileceği görüşü üzerine yeniden haziran ayına çekilebileceği konuşuluyor.Bakan Ziya Selçuk: "LGS tarihi hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak. Sosyal mesafe için arkadaşlarımızla çalışma yapıyoruz, nasıl bir oturma düzeni olacak, farklı tedbirler ne olacak, hepsini en güçlü şekilde yapacağız.Telafi eğitimi için takvim sürekli değişiyor. Bu canlı bir takvim. 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile telafi eğitimi için görüşeceğiz. Telafi için her bölge için konuşacağız. Televizyon ve internetten eğitim, bir telefi eğitimidir. Okullar açılınca da yapılacak eğitim telafi eğitimidir."Ancak YKS'nin haziran ayına geri alınacağı iddiaları üzerine milyonlarca öğrenci Twitter'dan "YKS Tarihine Dokunma" hashtag'i açmıştı. Yaklaşık 4.3 milyon öğrencinin gireceği her iki sınavla ilgili tüm etkenler ve öneriler göz önüne alınarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı sunumun ardından son karar kabinede verilecek.Kabine toplantısında da ele alınacak modele göre, okullar, 1 Haziran Pazartesi günü eğitime başlayacak. Ancak temmuza sarkma olmayacak şekilde çok fazla açık kalmayacak. Yaşları itibarıyla sosyal mesafe başta olmak üzere alınan tedbirlere tam olarak uyamayacakları değerlendirildiği için kademeli olarak başlayacak eğitim sürecine, ana okulları ile ilkokullar dahil edilmeyecek. İlk etapta bu yıl sınava girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri okula başlatılacak.Toplantıda 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için "esnetme" formülleri de konuşulacak. 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük nihai kararın da çıkması öngörülüyor.19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.