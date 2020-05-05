LGS sınavı 2020 ne zaman? LGS tarihi değişti mi? LGS neden öne alındı?

8. sınıf öğrencilerinin girdiği LGS (Liselere Giriş Sınavı) yeni bilgilendirmesi son dakika bilgisiyle duyuruldu. Sınav tarihinin değiştiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama ile öğrenciler, öğretmenler, veliler çalışma takvimi yapmaya koyuldu. Sınav tarihi ile ilgili bilgilendirmelerin sınava ilişkin çalışmalar sayesinde olacağı LGS sınavı ne zaman gibi ifadelerle kuvvetlendirilmiştir. LGS neden öne alundı? LGS tarihi değişti, LGS sınavı 2020 gibi ifadeler detayları burada...LGS 2020 yılında 20 Haziran'da yapılacak. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak.Sınav, iki oturum halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum saat 09.30'da ve ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.2020 MEB sınav takvimine göre LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son yaptığı açıklamaya göre sınav tarihinin değişip değişmediği ile ilgili açıklama bugün ( Pazartesi) Kabine toplantısının ardından yapılacak.LGS merkezi sınavına girecek öğrencilerin çalışmalarını desteklemek amacıyla yayımlanan örnek soru kitapçığı Mayıs ayı bölümü yayınlandı. 1000 sorudan oluşan Mayıs ayı çalışma soruları destek paketi de öğrencilerin erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayınlanan soru paketi hakkında sınavlara hazırlanan öğrencilerin içinde bulundukları durumundan etkilenmemeleri için ihtiyaç duydukları destekleri öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.Bu süreçte ayrıca 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik LGS Çalışma Soruları destek paketi de hayata geçti. 516 sorudan oluşan ilk destek paketi 16 Nisan'da yayımlanmıştı. 1000 soruluk mayıs ayı çalışma soruları destek paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr) erişilebiliyor.Geçen ay yayımlanan destek paketiyle birlikte 1516 sorudan oluşan destek paketi öğrencilere sunulmuş oldu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu süreçte her sınıf ve kademeden tüm öğrencilere destek olmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.