LGS sınav giriş belgesi nereden alınır 2020

8. sınıfların katılacağı 2020 LGS için heyecan dorukta. LGS 2020 tarihi belirlendi ve öğrenciler geri sayıma başladı. LGS sınavında başarılı olarak iyi bir liseye gitmeyi hedefleyenler LGS kılavuzu hakkında bilgi almak istiyor. İşte LGS 2020 hakkında bilinmesi gerekenler...Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.LGS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 7 gün önce e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecektir.Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.Merkezî Sınavda, 2019-2020 öğretim yılının birinci döneminde 8'inci sınıflar için uygulanan öğretim programları esas alınarak Tablo-1'de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır. Her alan için 8'inci sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanımlara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.