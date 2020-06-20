LGS ne kadar sürecek, LGS kaç dakika - LGS süresi (20 Haziran 2020)

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.LGS sınavında öğrenciler LGS ne kadar sürece bilgisi haricinde ter dökerken dışarıda da veliler için ayrı bir stresli bekleyiş olabiliyor. Bunun nedeni velilerin sınav stresini tıpkı öğrenciler gibi yaşamalarıdır.Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30'da başlayıp 10.45'de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.Buna göre tüm Türkiye'de sınav için veliler ve öğrenciler 08.00 civarında evden çıkacaktır. 11.30'da başlayan ikinci oturum ise 12.50'de sona erecek. Buna mukabil olarak 20 Haziran Cumartesi, saat 13.00'e kadar sokağa çıkma yasağı beklenmeye başlandı.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. Öte yandan Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava ne kadar süre kaldığı merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar.Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi dakika,Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.