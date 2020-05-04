LGS mayıs ayı örnek sorular (MEB destek paketi)

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.





Adana Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız. Amasya Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız. Aydın Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız. Denizli Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız. Edirne Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız. Erzurum Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız. Kahramanmaraş Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız. Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız. Malatya Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız. Muğla Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız. Bursa Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız.

İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız.

Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız.

Trabzon Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için Trabzon Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız. Rize Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için tıklayınız.

Bu süreçte ayrıca 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik LGS Çalışma Soruları destek paketi de hayata geçti. 516 sorudan oluşan ilk destek paketi 16 Nisan'da yayımlanmıştı.

1000 soruluk mayıs ayı çalışma soruları destek paketi de öğrencilerin erişimine açıldı. Böylece şu ana kadar toplam 1516 sorudan oluşan soru destek paketi LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kullanımına sunulmuş oldu.

Çalışma Soruları Destek Paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden ( http://odsgm.meb.gov.tr/ ) erişilebiliyor.

Bu süreçte her sınıf ve kademeden tüm öğrencilere destek olmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin içinde bulunulan süreçten etkilenmeden hedeflerine ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları destekleri adım adım onlarla buluşturuyoruz." dedi. Bakan Selçuk şöyle devam etti: "Bugüne kadar 1516 sorudan oluşan destek paketini öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunmuş olduk. Bu destek paketleri için Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma Dairesi çalışanları, 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. Özelikle bu pakette Adana, Amasya, Aydın, Denizli, Erzurum, Edirne, Kastamonu, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Rize Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki arkadaşlarımız önemli katkı sağladılar. Bu süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, sürece büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, katkı sağlayan ölçme değerlendirme merkezlerimize öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. "