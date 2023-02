LGS konuları 2023! 8. Sınıf 1.Dönem LGS Konuları Hangileridir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Milyonlarca YKS ve LGS sınavına girecek öğrenci için 2 dönem konularına muafiyet getirildi. Deprem nedeniyle 2 sınava ilişkin ayarlamayı duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı. Peki, 8. Sınıf 1. dönem LGS konuları neler? LGS sınavında öğrenciler hangi derslerden sorumlu olacak?MEB tarafından her yıl düzenlene LGS sınavı 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır ve toplamda 90 sorudur. LGS, iki oturumdan oluşur. Sabah oturumunda sözel bölüm uygulanır ve 50 sorudur. Sayısal bölümdeki soru sayısı 40 iken öğleden sonra öğrenciler sınava girer. Sözel bölüm 75 dakika, sayısal bölüm 80 dakika sürmektedir. Öğrenciler sınavda Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, İnkılap ve Din Bilgisi derslerinden sorumlu tutulur. 2023 LGS konuları şu şekildedir;FiilimsilerSözcükte AnlamSöz Gruplarında AnlamDeyimler ve AtasözleriCümlenin ÖğeleriSöz SanatlarıYazım KurallarıNoktalama İşaretleriCümlede AnlamMetin TürleriCümle TürleriÇarpanlar ve KatlarÜslü İfadelerKareköklü İfadelerVeri AnaliziBasit Olayların Olma OlasılığıCebirsel İfadeler ve Özdeşlikler8. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem Konuları8.1 Mevsimler ve İklim / Dünya ve EvrenMevsimlerin Oluşumuİklim ve Hava Hareketleri8.2 DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve YaşamDNA ve Genetik KodKalıtımMutasyon ve ModifikasyonAdaptasyon (Çevreye Uyum)Biyoteknoloji8.3 Basınç / Fiziksel OlaylarBasınç8.4 Madde ve Endüstri / Madde ve DoğasıPeriyodik SistemFiziksel ve Kimyasal DeğişimlerKimyasal TepkimelerAsitler ve BazlarMaddenin Isı ile EtkileşimiTürkiye'de Kimya Endüstrisi8. Sınıf İngilizce 1. Dönem KonularıFriendshipTeen LifeIn The KitchenOn The PhoneThe Internet8.1 KADER İNANCIKader ve Kaza İnancıİnsanın İradesi ve KaderKaderle İlgili KavramlarBir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı8.2 ZEKAT VE SADAKAİslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği ÖnemZekat ve Sadaka İbadetiZekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal FaydalarıBir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)Bir Sure Tanıyorum: Maun Suresi ve Anlamı8.3 DİN VE HAYATDin, Birey ve ToplumDinin Temel GayesiBir Kahraman DoğuyorMilli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan AdımlarMilli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!