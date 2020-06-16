LGS ertelenecek mi, Ziya Selçuk açıklama yaptı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) 20 Haziran'da yapılacağını duyurdu. LGS'nin ertelenme durumu şu an için söz konusu değil, böyle bir açıklama yapılırsa sitemizden öğrenebilirsiniz."LGS 7 Haziran 'daydı. Biz bunu 2 hafta ileri aldık. 7 Haziran erken olur denildiği için biz de sınavı erteledik.Soruların kolay ya da zor olması diye bir şey söz konusu değil. Sınavla girilen okulların kontenjanı 210 binlere arttırıldı. Yüzde 50 kadar artırım oldu. Geçen seneye oranla aynı kontenjanı korusaydın az bir kontenjan olacaktı.Sorular kolay ya da zor olsa bile, çocukların bakış açısından, zaten hep belli sayıda kontenjan var. Zor da olsa kolay da olsa o kontenjan sayısınca öğrenci alınacağı için zorluk kolaylık açısından bir şey olmaz.Zorluk ve güçlük derecesi bazı istatistiksel verilere göre yapılıyor. Bu sene zor soralım diye bir şey söz konusu değil. Çocuklarımız bu soruların çok zor olması halinde, diyelim ki sınavla öğrenci alacak yerlerin boş kalması gibi bir durum değil."LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "//www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek."Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı TV canlı yayınında "LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun" açıklamalarında bulundu.Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını duyurdu.Selçuk, corona virüsü tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini de ifade etti.