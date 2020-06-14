LGE-okul VBS giriş sayfası, LGS sınav yeri sorgulama yaparak sınava girilecek yeri öğrenmiş bulunuyoruz. enneBinlerce 8. sınıf ööğrencisi 1. dönem müfredatından sınava tabi tutulacak. Sınav öncesi en önemli konulardan biri LGS sınav giriş belgesiydi. Şimd

LGS sınav yerleri öğrenmek için bir çok farklı yerde yapılabiliyor. Bu güzden biz de aaSınav tarihlerinde bir değişiklik yapılmaması birlikte Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, YKS Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran'da YKS Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran'da ve YKS Yabancı Dil Testi 28 Haziran'da yapılacak.LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı.Merkezî Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. Öte yandan Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava ne kadar süre kaldığı merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar.Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi dakika,Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.Öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. İsteyen öğrenciler, sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek. Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi sağlanacak.Maskeler çıkarılırken ve takılırken lastiklerinden tutulması istenecek. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna atılacak. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılacak. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlanacak.Sınav görevlileri, sınav kutu ve paketlerinin teslimi, sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi, sıralarda hazır bulundurulması ile kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının dağıtılması, toplanması, gerekli durumlarda detaylı yapılacak kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanmak zorunda olacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri sırasında temastan kaçınılacak.Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizliği su ve deterjan kullanılarak yaptırılacak.Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak Kovid-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi verilecek. Su içmek isteyenlerin, maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarması, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne dokunmaması istenecek.Merkezi sınava girecek öğrencilerden Kovid-19 tanısı konulan öğrenciler için alınacak sınav tedbir hizmetleri, Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda bölge sınav yürütme komisyonları tarafından belirlenecek ve gerekli tüm önlemler alınarak uygun sınav tedbir hizmeti sağlanacak.Bu öğrenciler için bölge sınav yürütme komisyonları tarafından sağlanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili komisyonlar bilgilendirilecek. Sonradan ortaya çıkan sebeplerle sınav tedbir hizmeti alması gereken öğrenciler için gerekli işlemler, komisyonca yapılacak. Öğrencinin sınav süresinin değişmesi durumunda, giriş belgesinde yazan sınav süresi dikkate alınmayacak.Öğrencinin tek kişilik salonda sınava alınması gerekiyorsa, öğrenci yerleştirildiği okulun yedek salonunda sınava girecek. Öğrencinin sınava girdiği salon aday yoklama listesinin tutanak bölümüne gerekli açıklama yazılacak, ayrıca komisyon kararının aslı sınav evrakı dönüş kutusuna konulacak.Sınava giren öğrencilerden kesin Kovid-19 tanısı olanlar ile kesin tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanların, okulun giriş katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınması sağlanacak. Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maskeyle değiştirilecek. Bu öğrenciler tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmayacak. Salon başkanları ve gözetmenler eğer öğrenci ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanacak.