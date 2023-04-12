Lezzetli Yemekler Yapmanın Yanında Yer Tasarrufu Sağlayan Ankastre Set

Ankastre setin en önemli özelliği mutfakta kapladığı yerdir. Mutfak dolabı içine monte edilen ankastre setler kullanım kolaylığının yanında az yer kaplamasıyla da mutfakların gözdesidir. Fırın, ocak ve davlumbazdan oluşan setin kendi arasındaki uyumu da göz doldurur. Set üstü ocak cam olabileceği gibi tercihe göre inox da olabilir. Diğer yandan fırının hamur işinden yoğurt yapımına kadar farklı fonksiyonlara sahip olması, ocağın 4 farklı gözü, güvenlik emniyeti ve emaye ızgarasıyla kullanıcı dostu tasarımı, davlumbazın çekim gücü ankastre seti tercih edilebilir kılar.Ankastre set, 60 ila 80 litre arasında değişen hacme sahip fırın modelleri, 4 ila 8 program arasında değişen fırın modelleriyle dikkat çeker. Setler; siyah, beyaz, rustik bej, silver gibi farklı renklere sahiptir. Dolayısıyla mutfağınıza uygun rengi seçmeniz kolaylaşır. Ayrıca özellik olarak; elektro turbo ve multi turbo gibi farklı özelliklere sahip olması ihtiyacınıza göre ürün seçmenize olanak sağlar. Dijital gösterge ve multi turbo özelliğiyle öne çıkan model, A enerji sınıfına sahip olduğundan enerji tasarrufu yapabilmenize imkan verir. Bunun yanı sıra fırının sahip olduğu 8 farklı program, 3 camlı soğuk kapak, grill ve gizlenebilen pop-up düğme fonksiyonları, programlanabilen dokunmatik dijital saat işinizi kolaylaştırır. Setin içinde yer alan ocak otomatik gaz kesme ve düğmeden ateşlenebilme özelliğiyle öne çıkarken davlumbaz dijital kontrol paneli, 3 ayrı emiş güç ayarı, bacalı/bacasız kullanım ve 60 dBA ses seviyesiyle öne çıkar. 6 farklı programa sahip başka birmodeli ise buhar temizleme ve yoğurt yapabilme fonksiyonuna sahip fırınıyla dikkat çeker. Davlumbaz ve ocak özellikleri 8 programlı model ile benzerdir. Daha basit bir modele ihtiyacınız varsa 4 fonksiyonlu model tam size göre…Ankastre set alırken öncelikle ihtiyacı ve ölçüleri belirlemelisiniz. Setin içinde yer alan fırın sadece hamur işi yapmasın aynı zamanda turbo özelliği lezzeti yemekler yapmanıza olanak sağlasın derseniz 8 ya da 6 fonksiyonlu modeli tercih edebilirsiniz. Diğer yandan yoğurt da yapabilmesi sizin için önemliyse 6 fonksiyonlu model tam size göre… Dijital kontrol paneli ve otomatik zaman ayarına ihtiyacınız varsa ankastre set modellerinden zaman ayarlı modeli seçebilirsiniz. Diğer yandan davlumbazın emiş gücü ve sesi de sizin için önemliyse davlumbazın özelliklerini incelemenizde fayda var. Ocağı cam ya da siyah boyalı tercih edebilirsiniz. Set içindeki ürün özellikleri setin fiyatını da belirleyeceğinden fiyatlar oldukça değişkendir. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak için Simfer'i ziyaret edebilir, ihtiyacınıza ve bütçenize uygun modele Simfer güvencesiyle sahip olabilirsiniz.