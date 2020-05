Lezzet Düşkünleri Taylan kimdir, Taylan Satmaz kaç yaşında, nereli

Taylan Satmaz

Taylan Satmaz - (Lezzet Düşkünleri Yarışmacısı)27 yaşındaAslen ManisalıMarmaris'te ikamet ediyorYarışmaya Boğaçhan'ın daveti üzerine katılmış1993 yılında Manisa'da dünyaya geldiYöresel yemeklere hakimSakin bir yapısı varYemekleri ile gündeme gelmek istiyor25 Mayıs 2020 tarihinde TV 8 ekranlarında daha önce Kısmetse olur çekimlerinin yapıldığı evde yemek programının ilk yarışmacısı olarka karşımıza çıkan Taylan Satmaz 27 yaşında ve Manisalıdır. 1993 yılında Manisa ilinde hayata gözlerini açan Taylan, şu an Marmaris de ikamet ediyor.Takım arkadaşı ve aynı zamanda şefi olan Boğaçhan ile bu yarışmada iddiasını şu sözlerle dile getirdi.Kimseye başarı dilemek yok! Biz başaracağız!Lezzet Düşkünleri Taylan Satmaz (yarışmacı)Bu hafta yarışan yarışmacılar arasında en iddialı cümleleri kullanan Taylan, kendisi yöresel yemeklerde daha hakim olduğunu, dünya mutfağında ise şefi Boğaçhan'a çok güvendiğini açıkladı.Şu an Marmaris de özel sektörde çalışan Taylan, yarışmada hem elinin lezzetini kanıtlamak hem de lezzet düşkünü olduğunu göstermek için elinden geleni yapacaklar. İlk gün çektiği kura sonucunda bundan sonraki her pazartesi Boğaçhan ile birlikte yemek yapacaklar. Taki elenene kadar.24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. 24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yanyana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlik edecek ve Lezzet Düşkünleri'nde başarı kovalayacak.37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.