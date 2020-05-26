Lezzet Düşkünleri Taylan kimdir, Taylan Satmaz kaç yaşında, nereli
TV8 Lezzet Düşkünleri Taylan Satmaz programın ilk bölümünde yarışan yarışmacıdır. 25 Mayıs Pazartesi günü başlayan Lezzet düşkünleri programında yarışma programın ilk hafta yarışmacıları olan Taylan Satmaz, takım arkadaşı aynı zamanda takımdaki şefi Boğaçhan Tuzcu ile TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı.
Taylan Satmaz; Lezzet düşkünleri isimli yarışma programında kendisi kanıtlamaya geldiğini ve şefinin emirleri doğrultusunda hareket edeceğini açıkladı. Kendisine ve takım arkadaşına çok güvenen Taylan, şefinin dünya mutfağına olan hakimiyeti en güvendiği nokta olarka açıkladı.
Taylan Satmaz Kim
Taylan Satmaz - (Lezzet Düşkünleri Yarışmacısı)
27 yaşında Aslen Manisalı Marmaris'te ikamet ediyor Yarışmaya Boğaçhan'ın daveti üzerine katılmış 1993 yılında Manisa'da dünyaya geldi Yöresel yemeklere hakim Sakin bir yapısı var Yemekleri ile gündeme gelmek istiyor 25 Mayıs 2020 tarihinde TV 8 ekranlarında daha önce Kısmetse olur çekimlerinin yapıldığı evde yemek programının ilk yarışmacısı olarka karşımıza çıkan Taylan Satmaz 27 yaşında ve Manisalıdır. 1993 yılında Manisa ilinde hayata gözlerini açan Taylan, şu an Marmaris de ikamet ediyor.
Takım arkadaşı ve aynı zamanda şefi olan Boğaçhan ile bu yarışmada iddiasını şu sözlerle dile getirdi.
Kimseye başarı dilemek yok! Biz başaracağız! Lezzet Düşkünleri Taylan Satmaz (yarışmacı)
Bu hafta yarışan yarışmacılar arasında en iddialı cümleleri kullanan Taylan, kendisi yöresel yemeklerde daha hakim olduğunu, dünya mutfağında ise şefi Boğaçhan'a çok güvendiğini açıkladı.
Şu an Marmaris de özel sektörde çalışan Taylan, yarışmada hem elinin lezzetini kanıtlamak hem de lezzet düşkünü olduğunu göstermek için elinden geleni yapacaklar. İlk gün çektiği kura sonucunda bundan sonraki her pazartesi Boğaçhan ile birlikte yemek yapacaklar. Taki elenene kadar.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLERDİR?
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. 24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yanyana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
Sibel Döğen Gedik/Mehmet Emre Gedik
İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.
Selen Özcan/Gizem Özcan
Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.
Pınar Türkyılmaz/Doğa Zeles
40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlik edecek ve Lezzet Düşkünleri'nde başarı kovalayacak.
Gökhan Sarı/Burhan Selvi
37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.