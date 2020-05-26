Lezzet Düşkünleri Sibel kimdir, Sibel Döğen Gedik kaç yaşında, nereli

Lezzet Düşkünleri Sibel Dögen Gedik kimdir? TV 8 ekranlarında 25 Mayıs Pazartesi günü yemek yarışma programı başladı. Sibel Dögen Gedik 26 Mayıs Salı günü TV 8 ekranların da bu hafta yarışacak olan ikinci yarışmacı oldu ve milyonlarca izleyen tarafından kim olduğu merak edildi. Sibel Dögen Gedik, kocası ile birlikte TV'8'de yayınlanan Lezzet Düşkünleri yarışmasına katıldı.Sibel Dögen Gedik; Lezzet düşkünleri isimli yarışma programına eşiyle birlikte katıldı. 36 yaşındaki aslan Aydınlı Sibel Döğen Gedik İstanbul'da yaşıyor, iki yıldır evli olduğu eşi Mehmet Emre Gedik ile birlikte yarışacak yarışmacı iddialı. İşletmeci olarak çalışan Sibel Döğen Gedik'in eşi Emre Gedik ise profesyonel aşçı. Eşinin biraz daha farklı bir tarzı olduğunu belirten Sibel Hanım, snob bir çift olduklarını ifade ediyor.24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. 24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yanyana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlik edecek ve Lezzet Düşkünleri'nde başarı kovalayacak.37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.