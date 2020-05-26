Lezzet Düşkünleri Selen kimdir? Selen Özcan kaç yaşında, nereli
TV8 Lezzet Düşkünleri programında yarışmacılar teker teker tanımaya başlıyoruz. TV ekranlarında daha önce hiç görmediğimiz Selen Özcan kimdir? Selen Özcan kaç yaşında? Nereli? İşte yarışmacının bilinmeyenleri...
TV8 ekranlarının yeni yarışması Lezzet Düşkünleri Gabriele Sponza sunumu ile seyirci ile buluştu. Peki, yarışmacılar kim? Selen Özcan kimdir? Kimin ile ortak olarak yarışacak? İşte detaylar!
SELEN ÖZCAN KİMDİR?
22 yaşındaki Selen Özcan, aslen Kayserili ve hukuk öğrencisi. Babaannesinden yemek yapmayı öğrenen Selen yemeklerde, partneri Gizem ise tatlılar konusunda iddialı. İki kardeş olarak yarışmaya katılan yarışmacılar, İstanbul'da birlikte yaşıyor ve eğitimlerine devam ediyorlar.
Evde görevleri paylaştıklarını iddia eden kardeşler, zaman zaman yemek ve kıyafet konusunda tartıştıklarını belirtiyor.
Selen Özcan'ın partneri olan kardeşi Gizem Özcan ise 20 yaşında, Hukuk Fakültesi öğrencisi.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLERDİR?
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. 24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yanyana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
Sibel Döğen Gedik/Mehmet Emre Gedik
İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.
Selen Özcan/Gizem Özcan
Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.
Pınar Türkyılmaz/Doğa Zeles
40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlik edecek ve Lezzet Düşkünleri'nde başarı kovalayacak.
Gökhan Sarı/Burhan Selvi
37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.