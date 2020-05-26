Lezzet Düşkünleri Selen kimdir? Selen Özcan kaç yaşında, nereli

TV8 ekranlarının yeni yarışması Lezzet Düşkünleri Gabriele Sponza sunumu ile seyirci ile buluştu. Peki, yarışmacılar kim? Selen Özcan kimdir? Kimin ile ortak olarak yarışacak? İşte detaylar!22 yaşındaki Selen Özcan, aslen Kayserili ve hukuk öğrencisi. Babaannesinden yemek yapmayı öğrenen Selen yemeklerde, partneri Gizem ise tatlılar konusunda iddialı. İki kardeş olarak yarışmaya katılan yarışmacılar, İstanbul'da birlikte yaşıyor ve eğitimlerine devam ediyorlar.Evde görevleri paylaştıklarını iddia eden kardeşler, zaman zaman yemek ve kıyafet konusunda tartıştıklarını belirtiyor.Selen Özcan'ın partneri olan kardeşi Gizem Özcan ise 20 yaşında, Hukuk Fakültesi öğrencisi.24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. 24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yanyana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlik edecek ve Lezzet Düşkünleri'nde başarı kovalayacak.37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.